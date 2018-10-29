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Cumhuriyetin 95. yılını su altında kutladılar

Muğla Fethiye'de dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı denizin dibinde dev Türk bayrağı açarak kutladılar.

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Cumhuriyetin 95. yılını su altında kutladılar

Fethiye’de 4 dalış eğitmeni, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı.

4 dalgıç, Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan dev Türk bayrağını denizin 8 metre derinliğinde açarak Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümünü kutladı.

Denizin dibinde açılan dev Türk bayrağının yanından geçen balıklar da ilginç görüntüler oluşturdu.

"En büyük bayrağı açtık"

Dalış eğitmeni Önder Diktaş, bugüne kadar Türkiye’de suyun altında en büyük Türk bayrağını açtıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Su altı geçişi ve törenimizi yaptık. Balıklarla birlikte Cumhuriyetimizi kutladık. 4 eğitmenimizle birlikte Fethiye’nin Dalyan Koyu’nda, Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünde, denizin 8 metre derinliğinde dev Türk bayrağı açtık. Bugüne kadar Türkiye’de açılmış en büyük bayraklardan birisini su altında açtık. Bayrağı bize teslim eden Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya’ya teşekkür ederiz."

Kaynak: İHA

Etiketler: türk bayrağı, su altı, Cumhuriyet
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