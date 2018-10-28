Kedisever piyanist piyano dersi vererek kedileri tedavi ettiriyor

Necla, Veysel, Meraklı Melahat, Dayı... 29 yaşındaki Piyanist Sarper Duman’ın can yoldaşları, evinin ve gönlünün kapılarını açtığı kedileri.

Müzisyen Sarper Duman’ın evinde bulunan 13 kedinin pek çoğunun bir özrü bulunuyor. Veysel de onlardan biri. Adını Aşık Veysel’den alıyor ve gözleri görmüyor.

Duman, lise yıllarından itibaren yardıma muhtaç sokak kedilerine bakıyor.

Konservatuvarı bitirdikten sonra da 13 kediye bakabilmek için piyano dersleri vermeye başlamış.

“Hepsi sokaktan sahiplendiğim kediler hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Hepsinin kendine has öyküleri var birçoğu travmalı belli sıkıntılar yaşamış hayvanlar.”

O ve kedilerinin sosyal medyada hatırı sayılır takipçisi var.

"Başladıktan bir süre sonra gelmeye başlıyorlar. Ben müzikle hayvanların iletişiminin çok güçlü olduğuna inanıyorum."

National Geographic, Sarper Duman ile ilgili 35 dakikalık belgesel çekti.

"Türkiye’ye geldi oradan bir ekip ve çekim yaptılar. Yurtdışından çekim olayı çok oldu. Birçok kanalla oldu. Haftaya da Rusya’da bir televizyon kanalına konuk olacağım”

Genç piyanistin hedefi hayvanlara daha iyi bakabileceği geniş bahçesi olan bir alan oluşturmak.

"Kalbinde, gönlünde bir gram sevgi barındıran insanın onu bir kere tattıktan sonra asla vazgeçemeyeceğini onun da tıpkı benim ve diğer hayvanseverler gibi mücadele içine gireceğine inanıyorum. Yeter ki bir kere hayvan sahiplensinler çekinmesinler."

Saper Duman, hayvanseverlerin agresif imajdan kurtulması gerektiğine de dikkat çekiyor.

Fatma Demir Turgut, Oğuzhan Çetin / TRT Haber