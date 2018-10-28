Kaçkarlar beyaz örtüye büründü

Ender ekosistemiyle Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından (WWF) "Dünyanın korunması öncelikli 100 bölgesinden biri" arasında gösterilen Kaçkar Dağları'nın eteklerinde sonbaharın son günleri yaşanırken Elevit, Pokut ve Sal Yaylası, Kaçkar Dağı zirvesi ile birlikte kar yağışıyla beyaza büründü.

Kaçkar Dağları'nda bin 800 metreden sonra ağaç türlerinin yetişmemesine rağmen, 2 bin 50-2 bin 100 rakımdaki Pokut ve Sal yaylaları Karadeniz rüzgarı aldığı için buralarda ağaç yetişmesi bölgeye ayrı önem katıyor.

İki mevsim bir arada

Bitki örtüsüyle her mevsim turistlere farklı güzellik sunan yaylalar, sonbaharın hakim renkleri olan sarı ve kızıl tonlar ile görenleri hayran bırakırken erken yağan kar, yaylalarda ayrı güzellik oluşturuyor.

Zirvelerden doğup vadilerden süzülerek Karadeniz'e dökülen akarsu boylarında yürümek, doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Akarsuların kimi yerlerinde bulunan irili ufaklı şelaleler, doğadaki renk cümbüşü ile fotoğraf tutkunlarının bölgeye ilgisini artırıyor. Vadilerde ve zirvelerde her mevsim görülmesi mümkün sis ise, karla birlikte seyrine doyum olmayan bir manzara ortaya çıkarıyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının en iyi manzarayı yakalamak için uğrak yeri olan yaylalar, özellikle sis bulutu ve gün batımı fotoğraflarıyla ziyaretçilerinin yüzünü güldürüyor.

Kaynak: AA