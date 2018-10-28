Ağaç yapraklarını altın kaplama motiflerle sanat eserine dönüştürüyor

Kütahya'da evinin bir bölümü ile Germiyan Beyliği Konağı'ndaki odasında çalışmalarını sürdüren 63 yaşındaki Mustafa Er, geleneksel el sanatlarını uyguladığı yaprakları birer sanat eserine dönüştürüyor.

Müzede gördüğü tablodan etkilendi

Mustafa Er, memuriyetten emekli olduktan sonra merhum ressam ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'ndan dersler aldığını, 1988 yılında antikacı biri vasıtasıyla Osmanlı fermanlarıyla tanıştığını ve onlar üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

İstanbul'daki Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesinde gördüğü yaprak tablosundan etkilenerek "bitki yaprağı oyma sanatı"na merak duyduğunu belirten Mustafa Er, şunları anlattı:

"Burada yaprakların üzerine atalarımız hatlar yazmış. Ben bunu görünce çok etkilendim ve bu işe merak sardım. Daha sonra Kütahya'ya döndüğümde yüzlerce, binlerce bitki yaprağı topladım. Yaklaşık 3 yıl, 'Acaba ben de gördüğüm yapraklar gibi çalışma yapabilir miyim?' diye deneme yanılma yöntemiyle çalıştım. Çok uğraştım ama istediğim sonucu alamadım."

Kauçuk, ceviz ve çınar yapraklarını kullanıyor

Zaman içerisinde bitki yapraklarını tuval gibi kullanarak, "tezhip, hat ve minyatür" geleneksel sanatları ve motiflerini yaprakların üzerine işlediğini söyleyen Mustafa Er, şöyle konuştu:

"Dalından seçerek kopardığım yaprakları iki ahşap levha arasında kurutarak yaprağın üzerine ilk önce çalışacağım motifi çiziyorum. Bu motifler genelde hat, tezhip, minyatür gibi geleneksel sanatlarımızdan oluşuyor. Motifin dışında kalan kısımlarda damarların arasını tek tek boşaltarak sonuca gidiyorum. Bu çalışmalarım sadece kauçuk yaprağıyla değil ceviz ve çınar yapraklarını da çalışmalarımda sıklıkla kullanıyorum. Kelebek kanadı kadar narin bitki yapraklarını bir tuval gibi kullanarak, istediğim her motifi uygulayabiliyorum."

Motifleri 24 ayar altınla kaplıyor

Er, yaprakların üzerine çizdiği motifleri daha görünür ve kalıcı kılmak için de yöntem geliştirdiğini belirterek, "Yaprak üzerine motif çizmek ve onun etrafını oyup belirgin hale getirmekle kalmıyorum. Bunun için de yöntem geliştirdim. Yaprak üzerine çizdiğim motifi daha iyi görünebilmesi için boya ve 24 ayar altınla kaplıyorum. Böylece motifler daha ön plana çıkıyor" dedi.

Eserlerinin sanatseverler tarafından beğenildiğini, bunun da kendisini mutlu ettiğini anlatan Mustafa Er, Almanya, Fransa ve İngiltere'de 7, yurt içinde ise yaklaşık 100 karma sergide eserlerinin sergilendiğini söyledi.

Kaynak: AA