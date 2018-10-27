58 yıldır keman çalan Mehmet Nazlı'nın en büyük dostu kemanı

Antalya'da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Nazlı, 58 yıldır keman çalıyor. Kemanını adım attığı her yere götürüyor.

10 yıldır görmeyen ve yürümekte zorluk çeken Mehmet Nazlı'nın keman resitali dinleyenleri etkiliyor.

İnce ve yıllara meydan okuyan parmaklar, notaların üzerinde geziyor.

Yayla buluşan tellerden çıkan nağmeler, onu ve dinleyenleri mest ediyor.

Kemanla kendisini babasının tanıştırdığını söyleyen Mehmet Nazlı, "Babam bana eski bir keman aldı. O zaman okula gidiyordum ve 9 yaşındaydım. Babam koyunların başındayken babamın yanına gittim. Babama, 'Ben koyunların başında olurum, kemanı burada çalarım' dedim. Kemanı orada öğrendim" dedi.

Her ortamda çalıyor

Nazlı, uyurken bile kemanını yanından ayırmıyor. Kemanıyla uyanmanın kendisine herşeyi unutturduğunu ve mutluluk kattığını belirtiyor.

Mehmet Nazlı, gün boyu elinden düşürmediği kemanını her ortamda çalıyor. Tarlada, arkadaşlarının yanında, düğünlerde...

Mehmet Nazlı'nın gözleri görmese de, kemanından çıkan nağmeler kulakların pasını siliyor.

Onun keman resitali ile tarlada çalışanlarda yorgunluktan eser kalmıyor.

Gün biterken hasat sonunda işçiler, hep birlikte kemandan çıkan nağmelere eşlik ediyor.

Kaynak: TRT Haber

Gün biterken hasat sonunda işçiler, hep birlikte kemandan çıkan nağmelere eşlik ediyor.