Türk kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek uçma serüvenine 9 yaşında başlayan Semin Öztürk Şener, seyirci önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te Eskişehir Sivrihisar'daki Necati Artan Sportif Havacılık Tesislerinde yaptı.

27 yaşındaki genç pilot, yılın son gösterisi için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı seçti. Semin Öztürk Şener, "Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği nedeniyle Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlar bir araya geldi.

"Bu karede bulunmak beni çok gururlandırdı"

Ellerinde Türk bayrakları bulunan yaklaşık 300 kişi, Şener'in 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağının çevresinde onar metre çapında iki hilal oluşturacak şekilde dizildi. Daha sonra uçağının yanında bulunan Şener de elindeki Türk bayrağıyla her yıl çekilen Cumhuriyet fotoğrafında yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından etkinliğe katılanlar için yılın son gösterisini yapan genç pilot, izleyenlerden alkış aldı.

Şener, "2018 yılının son gösterisi en güzel günlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptım. Bugüne özel bir fotoğraf da çektirdik. Bu karede bulunmak beni çok gururlandırdı" dedi.

Kaynak: AA