Yarım asırdır "küfeki taşı" keserek geçimini sağlıyor

Mimar Sinan'ın üzerinde araştırmalar yaptığı ve pek çok eserinde kullandığı küfeki taşının ustası Muammer Erdoğan, nasır tutan elleriyle yarım asırdır taş kesiyor.

İlerlemiş yaşına rağmen yaz kış demeden her sabah elinde kazmasıyla dağın yolunu tutan Erdoğan, çetin kış şartlarına aldırmadan günde 8 saat taş ocağında çalışıyor.

4 çocuk babası Erdoğan, kimseye muhtaç olmadan çocuklarını büyütüp ailesini geçindirmesinin hayattaki en büyük zenginliği olduğunu düşünüyor.

Günde en fazla 10 taş kesebiliyor

Küçük yaşta babasını kaybeden ve 15 yaşından bu yana çalışan Erdoğan, 53 yıldır taş ocaklarından ekmeğini kazandığını, ömrü el verdiği müddetçe de aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

İşini çok sevdiğini, çalışarak dinç kaldığını anlatan Erdoğan, yaz kış demeden hemen hemen her gün 8 saat taş ocağında taş keserek çıkardığını belirtti.

Küfeki taşının yerin altındayken yumuşak, çıkartıldıktan bir süre sonra sertleşmeye başladığını, Bizans ve Osmanlı dönemi mimari eserlerinde sıkça kullanıldığını anlatan Erdoğan, üzerine çivi çakılabildiği için de mimari projelerin çatı, kapı ve pencere altları için uygun olduğunu vurguladı.

Yüzeyin hemen altında bulunan küfeki taşını kazma, demir çubuklar, murç, balyoz yardımıyla çıkartarak değişik boyutlarda pürüzsüz olarak kestiğini anlatan Erdoğan, günde en fazla 10 taş kesebildiğini belirtti.

"Bir gün de niye çalışıyorum demedim, demem de"

Taş ocağına gitmek için 4-5 kilometre yol yürüdüğünü söyleyen Erdoğan, günlük kazancının 30-40 lira arasında olduğundan bahsetti.

Erdoğan, hayatı boyunca alın teriyle ekmeğini taştan çıkarmanın gururunu yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Zor bir iş bizimkisi ama 4 çocuğumu bu işi yaparak büyüttüm. Allah kimseye muhtaç etmedi, en büyük kazancım bu. 15 yaşımdan beri kazmayı elimden bırakmadım. Çalışmaktan hiç korkmadım. Eskiden işler daha iyiydi artık o kadar iyi değil. Başka iş yapmayı düşünmedim. Taştan ekmeğimi çıkarttım. Ne aç kaldım ne açıkta. Şükretmeyi bilirseniz kazandığınız paranın bereketi olur. Şimdiki gençler iş beğenmiyor. Herkes kolay para kazanmanın peşinde. Ben her gün çalışıyorum, bir gün de niye çalışıyorum demedim, demem de."

Küfeki taşı

Organik tortul taşı olan küfeki, kalker, silis ve fosil (istiridye ve midye gibi) çökeltilerinden oluşuyor.

Açık bej, açık sarı, gri tonlarda, ince taneli ve kumlu görünümde, fosilli, boşluklu ve kristalli, kompakt bir taş olan küfeki, ocaktan çıkmadan önce yumuşak, daha sonra havadaki karbondioksit gazı sayesinde sertleşiyor. Sertleşen küfeki taşı uzun süre sertliğini koruyor. Yıllar geçtikçe betona nispetle mukavemeti daha da artıyor.

Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çok sayıda önemli mimari eserde temel yapı taşı olarak yararlanılan küfeki taşı İstanbul Surları, Topkapı Sarayı, Süleymaniye Camii'nde kullanıldı. Mimar Sinan'ın da pek çok eserinde küfeki taşını tercih ettiği biliniyor.

Kaynak: AA