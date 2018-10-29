Bursa'nın 50 yıllık yorgancısı kadınların mesleğe kazandırılmasını istiyor

Bursa İznik'in en eski yorgancısı Ali Topkara, 50 yıldır ekmeğini iğne-iplikle kazanıyor.

Yorgancı Ali Usta, mesleği büyük bir sabır gerektirdiği için erkek çırak bulamıyor.

Ali Topkara, mesleğin yaşatılması için artık kadınların yorgancı olmasını istiyor.

Ali usta mesleği bırakmak üzereyken, vergi teşviki imdadına yetişti.

Ucuz çalıştıklarını söyleyen Ali Topkara, "Aldığımız bir yorganın fiyatı 35-40 lira. 40 liraya yorgan dikilmez. İpliği falan bize ait. Tarıyoruz, dikiyoruz. Müşteriye bir nevi hizmet ediyoruz, çorba kaynıyor" dedi.

Mesleği öğretmek için çırak bulamamaktan şikayetçi olan Ali Usta, şunları anlattı:

"Arkası gelmediği için, çırak yetiştiremediğimiz için bu meslek devam etmiyor. Biz son kuşağız, biz hayattan göçrüğümüzde bu meslek bitiyor. Bayanların eli daha yatkındır. Halk eğitim kurslar açarak, genç kızları teşvik ederek bu mesleği devam ettirebilir. Daha yaygın olabilir."

Ali Topkara, çırak sorunu çözülemezse geleneksel yorgan motiflerinin geleceğe aktarılamayacağını düşünüyor.

Hayri Şen / TRT Haber