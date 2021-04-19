İlçedeki taş fırınlarda pişirilen ve sahur sofralarını süsleyen pide, sürtülmüş haşhaş tohumu, tahin ve isteğe göre de şeker katılarak hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Usta ellerde ince bir şekilde açılan hamura uygulanan haşhaş ve tahin karışımı 4 kat şeklinde hazırlandıktan sonra yaklaşık 1,5 saat dinlenmeye bırakılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Dinlenme sonrası fırına sürülen pideler odun ateşinde taş fırında pişiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Sahur sofralarının vazgeçilmezi

Cuma Mahallesinde taş fırın sahibi olan Ahmet Özeski, haşhaşlı pidenin özellikle vatandaşlar arasında tok tutma özelliği olduğu için sahur sofralarında tercih edildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Pide ustası Feramus Şimşek de haşhaşlı tahinli pidenin genellikle Ramazan ayında çok tüketildiğini vurgulayarak, "Afyonkarahisar’a özgü haşhaş ile yapılan ve içerisine tahin katılan pidemizin hazırlanması kolaydır. Haşhaşlı ve tahinli karışımı ince açılan pideye uyguladıktan sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Hamur kendini salmaya başladığında tekrar pidemizi açıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz yaklaşık 5-10 dakika içerisinde pişen pidemiz satışa hazır hale geliyor" dedi.