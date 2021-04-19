Afyonkarahisar’da sahur sofralarından eksik olmayan lezzet: Haşhaşlı tahinli pide
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, Ramazan ayına özel pişirilen "haşhaşlı tahinli pide" tok tutma özelliği nedeniyle sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti arasında yer alıyor.
İlçedeki taş fırınlarda pişirilen ve sahur sofralarını süsleyen pide, sürtülmüş haşhaş tohumu, tahin ve isteğe göre de şeker katılarak hazırlanıyor.
Usta ellerde ince bir şekilde açılan hamura uygulanan haşhaş ve tahin karışımı 4 kat şeklinde hazırlandıktan sonra yaklaşık 1,5 saat dinlenmeye bırakılıyor.
Dinlenme sonrası fırına sürülen pideler odun ateşinde taş fırında pişiriliyor.
Sahur sofralarının vazgeçilmezi
Cuma Mahallesinde taş fırın sahibi olan Ahmet Özeski, haşhaşlı pidenin özellikle vatandaşlar arasında tok tutma özelliği olduğu için sahur sofralarında tercih edildiğini söyledi.
Pide ustası Feramus Şimşek de haşhaşlı tahinli pidenin genellikle Ramazan ayında çok tüketildiğini vurgulayarak, "Afyonkarahisar’a özgü haşhaş ile yapılan ve içerisine tahin katılan pidemizin hazırlanması kolaydır. Haşhaşlı ve tahinli karışımı ince açılan pideye uyguladıktan sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Hamur kendini salmaya başladığında tekrar pidemizi açıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz yaklaşık 5-10 dakika içerisinde pişen pidemiz satışa hazır hale geliyor" dedi.