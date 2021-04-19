Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi
[Fotoğraf: İHA]
Kırşehir merkeze bağlı Ulupınar köyünde çiftçi Ahmet Çağlar, tarlasının 50 dönümlük bölümüne traktörüyle Türk bayrağı çizdi.
Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Ulupınar köyünde oturan çiftçi Ahmet Çağlar, 50 dekarlık boş arazisine Türk bayrağına olan sevgisini yansıtmaya karar verdi.
Çağlar, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla Türk bayrağını çizdi.
Ay yıldızlı bayrak görüntüsü, kısa sürede sosyal medya hesaplarında en fazla kullanılan görüntülerden birisi oldu.
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