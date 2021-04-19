"Yuvayı dişi kuş yapar" sözü gerçeğe döndü.

Kocaeli'de ev sahipleri, bir süre evden uzak kalacakları için "koku olmasın" diye banyonun camını açık bıraktı.

Eve döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şok oldular.

Açık bırakılan camdan giren kuş, topladığı çalı çırpıyla yaklaşık 125 santimetre yüksekliğinde yuva yaptı.