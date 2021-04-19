Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuş, yuva içinde yuva yaptı
Kocaeli'de bir evin camından giren kuş, topladığı çalı çırpıyla adeta yuva içinde yuva kurdu.
"Yuvayı dişi kuş yapar" sözü gerçeğe döndü.
Kocaeli'de ev sahipleri, bir süre evden uzak kalacakları için "koku olmasın" diye banyonun camını açık bıraktı.
Eve döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şok oldular.
Açık bırakılan camdan giren kuş, topladığı çalı çırpıyla yaklaşık 125 santimetre yüksekliğinde yuva yaptı.
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