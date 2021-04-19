Takım elbisesini giyip kravatını takıyor. El arabasını, süpürgesini alarak işe koyuluyor. Ensar Kerdige 45 yaşında. Ardahan'ın Göle ilçesinde temizlik işçisi. Onu meslektaşlarından ayıran en büyük özelliği ise takım elbise ile çalışması.

Renkli kişiliği ile Göle halkının sevgisini kazandı

21 yıldır takım elbise ile işe giden Kerdige, babasından kalma madalyaları yakasından eksik etmiyor. Günde iki kere de elbisesini değiştiriyor. Renkli kişiliği ile Göle halkının sevgisini kazanan Kerdige, bazen de iş yerlerinden yükselen müziğin ritmine kendini kaptırıyor.

"Çevre ne kadar temiz olursa millet de o kadar temiz olur"

İşini severek yaptığını söyleyen Kerdige, "Normalde çöpte çalıştığın zaman var ya üstü baş pis olur, bilmem ne olur. Bunu giydiğim zaman çevre temiz olur, millet yere çöp atmaz. Çevre ne kadar temiz olursa millet de o kadar temiz olur. Ben şu anda 21 senedir yapıyorum bu işi. Ama severek yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Gece bile rüyama geliyor." diye konuştu.