Muğla'nın Milas ilçesindeki Yelli Camiinden yaz aylarında yeniden ezan sesi yükselecek. 15'nci yüzyılda inşa edilen caminin zaman içinde duvarları yıkılmaya yüz tuttu.

Bir dönem Menteşoğulları Beyliği'ne de başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki tarihi camide, restorasyon büyük ölçüde tamamlandı.

Restorasyon sırasında cami çevresinde bütünlüğü bozulmamış 20 mezar bulundu. Kubbe ve iç duvarlarda akustiği sağlamak ve yapı yükünü hafifletmek için yerleştirildiği düşünülen boş küplere ulaşıldı.

6 asırlık cami restore ediliyor

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pekdaş, "Bunlar küp, genellikle harem mekanının kubbe geçişlerine bu şekilde yerleştiriliyorlar ve hem ses akustiğini hem de burada ağırlığı hafifletmek için bu şekilde kullanılıyor" açıklamasını yaptı.

Yelli Camii'nin restorasyonunda, inşasında kullanılan taş ocağından çıkarılan orijinal taşlardan yararlanılıyor. Restorasyon sırasında özel teknikler kullanıldı.

Antik kent UNESCO listesinde

Pekdaş, "Kubbe askıya alındı. Çünkü önemli yapısal çatlaklar söz konusuydu. Buralara dikiş atıldı. Duvarlara da dikişler yapıldı ve yapının çevresinde küçük bir drenaj da yapıldı" sözleriyle detayları anlattı.

Yelli Camii'nin de içinde yer aldığı Beçin Antik Kenti UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesinde bulunuyor. Antik kentteki diğer tarihi yapılar da restore ediliyor.