Ereğli Bozhane Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı "Ünzile Ana" isimli kuru yük gemisinde kopan halatı onarmaya çalışan Anar Oruçoğlu'nun başka bir halatın çarpması sonucu denize düşmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki dalgıç personel ile Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla yapılan ve dün akşam saatlerinde havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde yeniden başladı.

Dalgıçlar Oruçoğlu'nun düştüğü alanın çevresinde, iki botta görevlendirilen personel de sahil şeridinde arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Sahildeki vatandaşların kıyıya yakın bölgede bir cisim gördüklerini bildirmesi üzerine inceleme yapan ekipler, görülen parçanın odun olduğunu tespit etti.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.