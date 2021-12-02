Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayarı düşük altınları piyasaya süren 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep merkezli 3 ilde, ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekiplerince ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü iddia edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.
Gaziantep, Hatay ve Mersin'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan biri tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Altın
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