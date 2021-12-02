Soğuk hava ve karın etkili olduğu Kars, Ardahan ve Ağrı'da karın ardından yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı, gece saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentlerde yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Soğuk sebebiyle bazı vatandaşlar camları buzla kaplanan araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve branda ile örttü. Yolların buz tutması sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ve belediye ekiplerinin kar ve buz temizleme çalışması sürüyor.