Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada Veysel Karani Caddesi istikametine çıkmak isteyen A.A., kullandığı hafif ticari araçla Piri Reis Parkı'na girdi. Parktan çıkmak isteyen sürücünün aracının ön kısmı parkın boş olan yapay havuzuna düştü.

[Fotoğraf: İHA]

1.40 promil alkollü çıktı

Sabah saatlerinde aracı ve içinde bulunan sürücüyü fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sızmış vaziyette olan sürücüyü uyandırarak araçtan indirdi. Ekipler tarafından alkol muayenesi yapılan sürücü A.A.’nın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, alkollü araç kullanma, kamu malına zarar verme ve ilgili maddelerden cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili sorgulama başlatıldı.