Tunceli-Erzincan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoğun sis ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Ekipler, kar savurma araçları, kepçe, greyder ve kamyonlar ile yol genişletme ve tuzlama çalışması yaparak sürücülere güvenli ulaşım imkanı sağlıyor.

Karayolları 86. Şube Şefliği personeli Bedri Kırmızıtoprak, kentte 15 Nisan'a kadar karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

Kırmızıtoprak, özellikle Cankurtaran mevkisinde kışın ulaşımın zorlaştığını anlattı: "Bu bölgede etkili olan tipi, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle ekipler ve sürücüler zorluk çekiyor. Tipide görüş mesafesi düşüyor. Karla mücadele konusunda zorluklar yaşıyoruz. Kar küremesi yaptıktan sonra araçların rahatça seyretmesi için tuzlama çalışması yapıyoruz."

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 15 santimetreye ulaştı.