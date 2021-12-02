Kanama, sağlık alanında travmaya bağlı ölümlerin en yaygın ikinci nedeni. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve ekibi, kanamanın önüne geçebilecek yerli ve milli bir ilaç üretti.

Yaklaşık 7 yıllık çalışma sonucunda üretilen "Kandur" adındaki ilaç, muadillerinden hem daha etkili hem de daha ucuz.

"50 dolar maliyeti 10 dolara üretmeyi başardık"



Türkiye'de kullanılan ithal kanama durdurucu ürünlerin maliyeti 30 ile 50 dolar arasında değişiyor. Türk bilim insanları ise bu ürünü 5-10 dolara mal etmeyi başardı.

Doç. Dr. Altıntop, ulusal olarak planlanmış ve başarılı olmuş ilaç modellerinin prototiplerini ürettiklerini, Kayseri dışında Niğde ve Ankara’dan da birçok akademisyenle çalıştıklarını anlatarak, "İsmini Türkçe olsun diye ‘Kandur’ koyduk" dedi.

"Önemli ihraç kalemlerinden birisi olacak"

Altıntop, ilacın piyasaya sürüldükten sonra Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden birisi olacağını söyledi.

"İlk prototipleri uygun maliyetlerde ürettik. Bu ürünümüz tamamen dışa bağımsız bir ürün. Yerli ve milli kaynaklarımız ile bu kanama durdurucuyu üretebiliyoruz. Piyasaya sürüldükten sonra Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden birisi olacaktır. Bu bilgimizi biz başka ilaçlara ya da başka malzemelere aktararak kullanmak istiyoruz."