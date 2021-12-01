Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddelerin ihdas edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve düzenlemenin Mecliste görüşülmesinde oy birliğiyle hareket eden milletvekilleri ile siyasi partilere teşekkürlerini iletti.

Sn. Cumhurbaşkanımıza duyarlılığı için şükranlarımı arz ederim. Bize destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, düzenlemenin Meclis’te görüşülmesinde oy birliğiyle hareket eden milletvekillerine ve partilere teşekkür ediyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2021

Gündeme alınan kanun maddelerinin başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının maddi haklarının iyileştirilmesini sağlayacağına işaret eden Koca, şunları söyledi:

"Bu iyileştirmelerin çoktan hak edildiğini toplum olarak biliyor, sonuçlarının hepimize yansıyacağına yine toplumca inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyarlılığı için şükranlarımı arz ederim. Bize destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinde oy birliğiyle hareket eden milletvekillerine ve partilere teşekkür ediyorum."

Hekimler başta olmak üzere, sağlık çalışanlarımızın maddi haklarının iyileştirilmesini sağlayacak kanun maddeleri yüce Meclis’te gündeme alındı. Bu iyileştirmelerin çoktan hak edildiğini toplum olarak biliyor, sonuçlarının hepimize yansıyacağına yine toplumca inanıyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2021

Doktor maaşlarına zam

Doktor maaşlarına zam yapılmasına ilişkin yasal düzenleme Meclis'ten geçti.

Uzman ve pratisyen hekimler ile diş hekimlerinin göstergelerini yükselten düzenleme, siyasi partilerin ortak önergesiyle kabul edildi.

Doktor maaşlarına zam düzenlemesine 5 siyasi parti imza attı.

Kabul edilen düzenlemeye göre, uzman doktorların göstergesi 17 binden 40 bine, pratisyen doktorların göstergesi ise 13 binden 33 bine çıkarılacak.

Zamlar doktorların emekliliğine de yansıyacak. Emekli maaşları 2 bin lira ile 4 bin lira arasında artacak.