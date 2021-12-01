FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TRT ve Digiturk binasına yaptığı işgale ilişkin biri astsubay ve 37'si askeri öğrenci olan toplam 38 sanığın yeniden yargılanması devam etti.

Duruşmaya, 25 tutuklu sanık ile avukatları katılırken, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Yunanistan ve ABD'den aranmışlar

Bazı sanıkların Geçmiş Trafik arama (HTS) raporlarının geldiği, bu raporda bazı sanıkların Yunanistan ve ABD'den arandıklarının tespit edildi. Duruşmada sanıkların, hem tanık beyanlarına hem de HTS raporuna karşı savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, 34 tutuklu sanıktan 10'unun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Diğer tutuklu 24 sanığın tahliye talepleri ise reddedildi.

Heyet, duruşmayı 24-25-26 Ocak 2022'ye erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ocak 2018'de sanıklar hakkında verdiği karar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunarak, temyiz üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gitmişti.

Daire, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş ve eski yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat hükmünü onamıştı.

Daire, eski binbaşı Akkaş'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen hapis cezasını da uygun bulmuştu.

Olay tarihinde askeri öğrenci olan 37 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini bozan Daire, bu sanıkların eyleminin "anayasayı ihlal suçuna yardım"ı oluşturacağına hükmetmişti.

Daire, müebbet hapis cezası alan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a verilen cezayı da bozmuştu.