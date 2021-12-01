Resmi temaslarda bulunmak üzere Polonya'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber'in sorularını cevapladı.

Şentop, iki ülke arasındaki ilişkiler, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi ve koronavirüs salgınıyla mücadele konularına değindi.

Polonya ile 5 yılın ardından meclis başkanları düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Şentop, " Parlamentolar arasındaki iş birliğinin güçlenmesi adına karşılıklı fikirlerimizi ilettik. Üzerinde yol haritası üzerinde çalışacağımız konular var" dedi.

Türkiye-Polonya ticaret hacminde artış

Salgına rağmen ticaret hacminden artış olduğunu söyleyen Şentop sözlerine şöyle devam etti:

"2022 yılında Türkiye'de Polonya-Romanya-Türkiye devlet başkanları düzeyinde bir zirve olacak. Cumhurbaşkanı sayın Duda beni ve heyetimizi kabul etti. Türkiye ilişkilerine verdiklerini önemi ortaya koydular. Biz de Türkiye'nin aynı kararlılıkta olduğunu kendilerine ilettik. İki ülke arasında savunma sanayii alanındaki anlaşma çok önemli. Bu alanda atabileceğimiz çok adım var. Ticaret hacmimiz 8 milyar doların üzerinde. Ciddi bir artış var"

TBBM Başkanı Mustafa Şentop @trthaber’in sorularını cevaplıyor. https://t.co/slxmKfFTp5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 1, 2021

Polonya-Belarus sınırında göçmen hareketliliği

Polonya ve Belarus sınırındaki göçmenlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, "Türkiye yasa dışı göç konusunda dünyada en fazla yük taşıyan ülkelerden. Bu konuyu en iyi bilen ülke Türkiye" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreci hem göçmenler bakımından hem de ülkeler adına Türkiye büyük bir olgunlukla karşılayarak adımlar attı. Bu konunun suistimalini kabul etmiyoruz. Bir ülke kendisi göçmen kabul edebilir ancak başka bir ülkeye yönlendirme yapma hakkını elinde bulunduramaz. En büyük acıyı sınırlarda bekleyen kadın ve çocuklar yaşıyorlar. İnsani boyutu da çok önemli"

Koronavirüsle mücadelede 'aşı' çağrısı

Koronavirüs salgınında küresel bir adım atılması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Mustafa Şentop, aşılamaya işaret etti. Afrika'nın aşılamada yeteri kadar destek görmediğini ifade eden Şentop şunları söyledi:

"Bütün ülkeler salgınlar mücadele yolları arıyor. Aşılamada başarı elde edilecek derken yeni varyantla birlikte yeni hesaplar ortaya çıkıyor. Dünyada her şeyin küreselleştiğini anlamakta zorlanıyoruz. Çin'de ortaya çıkan virüs bütün dünyaya yayıldı. Omicron varyantı kısa sürede yayıldı. Tedavinin de küreselleşmesi lazım. Afrika'da yüzde 3'ün altında bir aşılama var. Dünyanın her tarafında koruyuculuğu sağlayacak düzeyde aşılama gerekiyor. İhtiyacı olacak ülkelere aşı imkanının sağlanması lazım"

Polonya Cumhurbaşkanı Duda tarafından kabul edildi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından kabul edilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki ülke ilişkilerinin 6 asra yayılan mazisinin, siyasi olduğu kadar beşeri bağlarının da temelini oluşturduğunu söyledi.

"Tarihte ilişkileri bu kadar uzun soluklu ve yoğun olan çok fazla devlet yoktur" diyen Şentop, "Köklü tarihe dayanan ilişkilerimizin son dönemde her alanda hızla gelişmekte olduğunu görmek sevindirici" açıklamasını yaptı.

Türkiye-Romanya-Polonya üçlü işbirliği sürecinin Meclis Başkanlarını da kapsayacak şekilde güçlendirilmesini desteklediklerini belirten Şentop, "Bu çerçevede, 2023 yılı başında bu düzeydeki ilk toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız." diye konuştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda da "Ülkemize yaptığınız ziyaretle, ikili hukukumuzu ve ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile imzaladığımız Türk SİHA'larının satın alınması önemli bir anlaşma. NATO, savunma alanında ve SİHA’lar konusunda sağlanan mutabakat, güvenlik alanında atılan adımlar ve işbirliği ile ilerlemeye devam edecek" diye konuştu.​​​​​​​

Şentop, Polonya Senatosu Başkanı Grodzki ile görüştü

Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ile de bir araya gelen Mustafa Şentop, dost ve müttefik Polonya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti, bu ziyaretin, iki ülke arasında Meclis Başkanları düzeyinde 5 yıl aradan sonra gerçekleştirilen bir ziyaret olduğunu anımsattı.

2009’da stratejik ortaklık boyutu kazanan ilişkilerin olumlu seyri ve son zamanlarda üst düzeyli temasların kazandığı ivmenin memnuniyet verici olduğunu belirten Şentop, "Polonya ile her alandaki ikili ve çok taraflı iş birliğimizi ve parlementolararası işbirliğimizi daha da geliştirmeyi arzuluyoruz." dedi.

Bu çerçevede, yasama organları arasındaki temas ve iş birliğinin arttırılmasına önem verdiklerini dile getiren Şentop, "Özellikle Parlamentolararası Dostluk Grupları ile Dışişleri ve Savunma Komisyonlarımız arasında daha yakın bir diyalog tesis edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Polonya’nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği destek için teşekkür eden Şentop, "Polonya ile iş birliği ve dayanışmamızı bundan sonra da sürdürmeye hazırız" dedi.