İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı telefonla aradı.

Erdoğan, Bursa'da düzenlenecek Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri Kağan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi için başsağlığı diledi.