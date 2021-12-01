Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doktorlara zam müjdesi
Sağlık Bakanı Koca, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" açıklamasını yaptı.
Fahrettin Koca: Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz