Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: Twitter]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Letonya’da ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile görüştü.
Çavuşoğlu ve Rinkevics, başkent Riga’da devam eden NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları sırasında bir araya geldi.
Çavuşoğlu, görüşmesi hakkında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Siyasi ve ekonomik iş birliğimizi geliştirme irademizi teyit ettik." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu’nun NATO toplantısının ikinci ve son gününde ikili görüşmelere devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu NATO
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