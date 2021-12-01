Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT'ten nokta operasyon
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teröristlerin, PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS mensupları "Gelhat" kod adlı Renas Ermeğan ve "Merhas" kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Nokta atışı ile etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan, 2015’te Şırnak/Cizre ve Silopi’de gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısıydı.
Nevzat Durmuş da örgütün 2015’te Şırnak/Beytüşşebap’a düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldı. Örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaktaydı.
Etiketler: Irakın Kuzeyi MİT Terörle Mücadele
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