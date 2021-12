Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptığı görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Stokholm’de görüştüğümüz #AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Afganistan, Libya, Ukrayna ve Kıbrıs gibi gündemimizdeki dış politika konularını ele aldık.



In Stockholm discussed w/@JosepBorrellF foreign policy issues on our agenda such as Afghanistan, Libya, Ukraine and Cyprus. pic.twitter.com/zm1e3zD1fl