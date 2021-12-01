Bakan Çavuşoğlu, Borrell ve Makei ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve Belarus Dışişleri Bakanı Makei ile İsveç'te bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptığı görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Stokholm’de görüştüğümüz #AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Afganistan, Libya, Ukrayna ve Kıbrıs gibi gündemimizdeki dış politika konularını ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 1, 2021
In Stockholm discussed w/@JosepBorrellF foreign policy issues on our agenda such as Afghanistan, Libya, Ukraine and Cyprus. pic.twitter.com/zm1e3zD1fl
Makei ile görüşmesine ilişkin paylaşımında Çavuşoğlu, "Stokholm'deki ilk görüşmemizde Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei’yle ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve düzensiz göç konusunu ele aldık" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu, bir diğer görüşmesine ilişkin paylaşımında da "Stokholm'de görüştüğümüz AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Afganistan, Libya, Ukrayna ve Kıbrıs gibi gündemimizdeki dış politika konularını ele aldık" ifadesine yer verdi.
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