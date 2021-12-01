Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptığı görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Makei ile görüşmesine ilişkin paylaşımında Çavuşoğlu, "Stokholm'deki ilk görüşmemizde Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei’yle ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve düzensiz göç konusunu ele aldık" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, bir diğer görüşmesine ilişkin paylaşımında da "Stokholm'de görüştüğümüz AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Afganistan, Libya, Ukrayna ve Kıbrıs gibi gündemimizdeki dış politika konularını ele aldık" ifadesine yer verdi.