Koranavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı.

Artık daha fazla kapalı ortamda vakit geçirildiğini söyleyen Özlü, “Ofislerde, iş yerlerinde, kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirmek zorundayız. Toplu taşımanın yükü arttı. Dolayısıyla yeni bir artış trendi görülebilir. O açıdan çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

"Bir taraftan Omicronla ilgili herkes tedirgin durumda, daha kolay bulaştığı için böyle bir varyantın da bize gelme, bizde görülme olasılığı var" diyen Özlü, daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"Biraz daha sabretmemiz gerekiyor"

Dikkat edilirse büyük bir dalga ile karşılaşmadan kış mevsiminin atlatılabileceğini söyleyen Özlü, aşının önemine de vurgu yaptı.

"Geçen yıllara göre elimizde daha güçlü bir koz var aşı. Türkiye’de nüfusun aşağı yukarı yüzde 60’ı iki doz aşı yaptırmış halde. Bu önemli bir bağışıklık kazanıldığı anlamına geliyor. Aşı yapılanlarda da hastalık görülebiliyor ama ağır hastalık ve ölümler pek görülmüyor. O açıdan daha iyi durumdayız, hastalığı daha iyi yönetebiliyoruz, daha hafif olgularla karşılaşıyoruz. Tüm dünyada bakıldığında ölüm oranları azaldı, ağır hastalık oranları azaldı. Yeni ilaçlar da artık devreye giriyor, bunların da tedavide bize güç katacağına inanıyorum. Onun için biraz daha sabretmemiz gerekiyor."

"Zamanı gelmişse üçüncü doz aşılarını yaptırmalılar"

Omicronla ilgili endişelerin olduğunu, bununla ilgili net bilgilerin 1-2 hafta içinde netlik kazanacağına dikkat çeken Özlü, şu bilgileri verdi:

"Ortaya çıkan yeni bir varyant ve çok sayıda mutasyon içeriyor. Bu mutasyonlar özellikle lokasyonlarına bakıldığında mevcut aşılardan kaçma durumu olabilir bu varyantın. 'Bu sil baştan yeni bir dalgalanmaya neden olabilir mi?' diye bir kaygı var. Onun dışında yine mutasyonların bu varyanta çok kolay bulaşma özelliği kazandırdığı ve hızlı yayıldığına dair de gözlemler var. Varyantın görüldüğü ülkelerde, vaka sayılarında çok hızlı artış gözlendi. Bu doğrudan varyantla ilişkili mi, değil mi net olarak bilmiyoruz ama önümüzdeki bir iki hafta içerisinde sanıyorum bu konuda daha kesin, daha güvenli bilgilere ulaşacağız. O zaman daha net konuşabiliriz. Hem kişisel koruma tedbirlerimizi dikkatli bir şekilde yerine getirmeliyiz hem de aşılarımızı mutlaka tam doz hale getirmeliyiz. İki doz aşılı olanlar eğer zamanı gelmişse üçüncü doz aşılarını yaptırmalılar. Aşı bu konuda en büyük güvencemiz."