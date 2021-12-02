Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Roma dönemine ait eserleri satarken yakalandılar
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'de ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 tarihi eser ele geçirildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K. ve M.Ç. isimli şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.
Takibe alınan şüphelilere, Eskişehir-Ankara kara yolundaki dinlenme tesisinde operasyon düzenlendi.
Aramalarda 5 gümüş yüzük, bakır bileklik, 2 altın küpe, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde insan ile hayvan figürleri bulunan 2 bronz heykel, 2 değerli taş, gümüş sikke, gümüş kolye, broş, mühür, metal anahtar ve 4 metal obje ele geçirildi.
Tarihi eserler, incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında da adli soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Müze Tarihi Eser
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