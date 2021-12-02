Kaza, saat 08.15 sırlarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Salih Demir'in idaresindeki hafif ticari araç dönüş yaptığı sırada, rampadan inen başka bir hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu Demir'in eşi, çocuğu ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Son anda kurtuldu

Kaza anında bir yaya, iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. 3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ve bir yayanın son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

[Fotoğraf: DHA]

"Aşırı derecede hızlıydı"

Kendilerine çarpan sürücünün aşırı derecede hızlı olduğunu söyleyen Salih Demir, "Ben sol tarafa dönüş yapıyordum, yukarıdan gelen araç aşırı derecede hızlıydı ve aracımıza çarptı. Eşim ve oğlum yaralandı. Diğer aracın sürücüsünü göremedim. Hastaneye gittiğini söylüyorlar. Oğlumun çenesinde yaralanma var. Eşim de epilepsi hastası olduğu için panik yaptı" dedi.