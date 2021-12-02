Adana'nın Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki iş yerlerinden bilgisayar ve dinamo motoru, otomobillerden de teyp ve hoparlör çalan 4 şüpheli hakkında, polis ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, Seyhan ilçesindeki iş yerinden piyasa değeri 15 bin lira olan 2 orijinal kablosuz kulaklık, matkap, 2 hoparlör ve bilgisayar çalan Ahmet Y.'yi, aynı ilçede 3 bisiklet çalan Uğur K.'yi, Yüreğir ilçesindeki iş yerinden dinamo motoru çalan Adem T.'yi ve otomobilden de teyp ve hoparlör çalan Erhan Y.'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli tutuklandı.