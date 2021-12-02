Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
KTÜ 39 sözleşmeli personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 39 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 15 Aralık'a kadar yapılabilecek.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, 8 hemşire, 6 büro personeli, 10 destek personeli, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 de teknisyen alınacak.
Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.
4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular 15 Aralık 2021 tarihine kadar KTÜ Personel Dairesi Başkanlığının "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi
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