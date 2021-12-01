Ereğli Bozhane Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı "Ünzile Ana" isimli kuru yük gemisinde kopan halatı onarmaya çalışan 22 yaşındaki Anar Oruçoğlu, başka bir halatın çarpması sonucu denize düştü. Gemi personeli, durumu Ereğli Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bildirdi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında, Oruçoğlu bulunamadı. Denizin dalgalı olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sac yüklü geminin hava muhalefeti nedeniyle Bozhane Limanı'ndan çıkamadığını belirterek, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına devam edileceğini söyledi.