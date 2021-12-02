Ekipler, dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahil ve kayalıkları kapladı.

Ekipler sahil boyunca kırmızı renkli yosunları iş makineleriyle topladı.

İstanbul'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızıya büründü. Dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı yosunları temizleme çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/ueagyn9GS7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2021

Su kalitesinin düştüğünü gösteriyor

Eski İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, birikmesinin normal olduğunu ancak artmaması gerektiğini söyledi.

Albay, "Çünkü bunlar kitle halinde öldükleri zaman oksijensizlik yaratıyorlar. Ekosistemi çökertiyorlar. Bir an önce su kalitesinin düzeltilmesi için önlem almak gerekiyor. Kontrollü bir şekilde toplanıp, oksijensizlik yaratmasını önlemesi lazım. En azından şunu bilmemiz lazım, Marmara'da su kalitemiz iyi değil. Marmara'ya gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü Marmara küçük bir deniz, en küçük bir hareket ve atık Marmara'da sıkıntı yaratıyor bu da onlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.