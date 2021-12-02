Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, "Engelsiz CİMER" ve "Kulak Ver" projelerini erişime açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, engelli vatandaşların tüm hak ve imkanlardan eşit biçimde yararlanabilmelerine, toplumsal hizmetlere, bilgiye, iletişim araçlarına ve mecralarına kolaylıkla ulaşmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Engelli bireylerin kamu kurumlarına erişimlerinin kolaylaştırılması ve toplumsal yaşamda fırsat eşitliğine tam anlamda kavuşmaları amacıyla Engelsiz CİMER Projesi'nin ilk ayağı olan görme engellilere yönelik uygulamayı devreye aldıklarını anlatan Altun, bu kapsamda vatandaşların her türlü şikayet, talep, görüş, öneri, istek, ihbar, bilgi edinme ve teşekkür amaçlı başvurularını, CİMER üzerinden kolayca yapabileceğini vurguladı.

6 milyon başvuru yapıldı

Uygulama ile bu yıl yaklaşık 6 milyon başvuru yapılan CİMER'in, görme engelli vatandaşlara daha etkin, hızlı, kaliteli ve güvenilir bir kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağına dikkat çeken Fahrettin Altun, şöyle konuştu:

"CİMER, milletle devlet arasındaki köprüyü güçlendirmeye ve engelleri kaldırmaya devam ediyor. Engelsiz CİMER Projesi ile görme engelli vatandaşlarımız kendilerine özel uygulama destekleriyle CİMER'e kolayca başvuru yapabilecek ve verilen cevap ile başvuru hareketlerini inceleyebilecek. Görme engelli vatandaşlarımız mevcut bilgisayarlarında kullandıkları ekran okuyucularla CİMER'e başvuruda bulunabilecek. Bir sonraki aşama olan işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız da hızla devam ediyor."

"Kulak Ver" projesi ile farklı dillerde sesli kitap imkanı

Önemli bir diğer çalışmalarının da "Kulak Ver” uygulaması olduğunu anlatan Altun, "Sesli kitap platformu ile görme engelli bireyler, yayınlara kolay bir şekilde erişim sağlayabilecek. Devreye aldığımız platformla yayınlarımızın farklı dillerde çevirileri de sesli kitap olarak erişime açılacak. Aynı zamanda bu platform üzerinden sesli betimlemesi yapılan kitaplarımıza da ulaşılabilecek. Bu çerçevede ilk olarak ülkemizin tanıtımının yapıldığı Türkiye'nin Sırları kitabımızın görsel içerikleri 4 farklı dilde sesli betimlenerek, görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımız sesli kitaplarımıza 'https://kulakver.iletisim.gov.tr' adresinden erişebilecek, ayrıca 'Kulak Ver' isimli mobil uygulamamız üzerinden yayınlarımızı dinleyebilecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, erişime açılan sesli kitapların, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türkiye-Libya Mutabakatı, Turkey's Counter Terrorism Perspective, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Stratejisi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Hakları ve İddiaları, Yukarı Karabağ'da 44 Günde Gelen Zafer, Engelsiz Erişim ve İletişim, Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin, Preveze Deniz Zaferi ve Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi olduğunu aktardı.

Engelli bireylerin toplumsal hizmetlere, medya ürünlerine, eğitim ve araştırma olanaklarına rahatça erişebilmeleri ve yaşam kalitelerini yükseltebilmeleri amacıyla medyadaki çeviri hizmetlerinin önem taşıdığını anlatan Altun, bu kapsamda İletişim Başkanlığı olarak Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle "Engelsiz Erişim ve İletişim" kılavuzu hazırladıklarını söyledi.

"Engelsiz erişim ve iletişim hizmetlerini geliştiriyoruz"

Kılavuzun, alanındaki en kapsamlı ve derinlikli çalışma olma iddiasını taşıdığını, bu çalışma ile engelsiz erişim ve iletişim alanındaki çalışmaların ve araştırmaların önemi konusunda farkındalığı artırmayı ve engelsiz erişimi destekleyecek çalışmalara ışık tutmayı amaçladıklarını vurgulayan Altun, şöyle konuştu:

"Bu, ülkemiz için yeni sayılabilecek bir alan. İletişim Başkanlığı olarak engelli vatandaşlarımızın hizmet ve olanaklara sorunsuz ve çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde erişebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Bu alandaki farkındalığı artırmak için şüphesiz medyamıza ve iletişim alanında hizmet sunan kişi ve kurumlara da çok önemli görevler düşüyor. Engelli vatandaşlarımıza çeviri hizmetinin sunulması için işaret dili başta olmak üzere altyazı, Braille alfabesi gibi ihtiyaçların giderilmesi son derece önem arz ediyor. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de engelsiz erişim ve iletişim hizmetlerini geliştirmeyi hedefliyoruz."