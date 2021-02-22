Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 53 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Dikili açıklarında 19 ve 21 Şubat'ta can salı ve lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 20, lastik bot içerisindeki 33 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan
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