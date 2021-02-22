D-100 kara yolu Emekevler Mahallesi mevkisinde İzmit-Eşme hattında çalışan Selahattin Gül idaresindeki özel halk otobüsü ile bir tır, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan 5 yolcu ise İzmit Seka ile Kocaeli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.