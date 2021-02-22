Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde tırla özel halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırla çarpışan özel halk otobüsünün sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.
D-100 kara yolu Emekevler Mahallesi mevkisinde İzmit-Eşme hattında çalışan Selahattin Gül idaresindeki özel halk otobüsü ile bir tır, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hafif yaralanan 5 yolcu ise İzmit Seka ile Kocaeli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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