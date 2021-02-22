Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 2 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta bir kamyon, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durduruldu. Kamyonda yapılan aramada 2 milyon makaron ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik istihbarat çalışması başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler içinde kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisini aldığı 1 kamyonu takibe aldı.
Kamyonda yapılan aramada, bandrolü bulunmayan 2 milyon makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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