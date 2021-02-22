Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgelerde temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.