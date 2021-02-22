Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Bölgelerde temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
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