Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su kanalına düşen deveyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesinde bir deve su kanalına düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri deveyi bulunduğu yerden çıkardı.
Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toygarlı Mahallesi'nde özel çiftliğe ait bir devenin su kanalına düştüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, kepçe ve halat yardımıyla deveyi bulunduğu yerden yara almadan kurtardı.
Devenin sahibi Esat Hasırcı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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