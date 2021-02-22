Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toygarlı Mahallesi'nde özel çiftliğe ait bir devenin su kanalına düştüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kepçe ve halat yardımıyla deveyi bulunduğu yerden yara almadan kurtardı.

Devenin sahibi Esat Hasırcı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.