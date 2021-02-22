İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Kadılar köyünde COVID-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındı.

Köyde, bugünden itibaren vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına ve ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.