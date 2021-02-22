Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Kadılar köyünde COVID-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındı.
Köyde, bugünden itibaren vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına ve ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 20:18
- 20:25
- 20:29
- 19:55
- 20:12
Sıradaki Haber
İzmir'de 661 parça tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz