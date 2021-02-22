Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Pazarlığın yapılacağı adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan kitap, insan figürlü heykel, işlemeli taş obje ve metal görünümlü obje ele geçirdi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
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