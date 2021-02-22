Vali Sonel, Valilik toplantı salonunda, başkanlık ettiği "COVID-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı"nda, vatandaşları belirlenen kurallara uymaya davet etti.

Ordu'da COVID-19 salgınının yayılım hızını ve buna bağlı olarak vaka sayılarını azaltmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Sonel, "Vali yardımcılarımız, 19 kaymakamımız, belediye başkanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız ve kamu görevlilerimizle tüm ilçelerimizde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerimizi her gün yapıyoruz" dedi.

"Mahalle içi kontrol ve denetimleri artıracağız"

Sonel, kent genelinde artan vakalara işaret ederek, şöyle konuştı:

"Vakalardaki temas kaynağı, aile içi temas ve iş yeri kaynaklı temaslar. Buna yönelik önlemlerimizi artıracağız. Özellikle vaka yoğunluğunun olduğu Altınordu ilçemizdeki Şahincili, Akyazı, Cumhuriyet, Bucak, Selimiye, Şirinevler, Karşıyaka, Yenimahalle, Fatsa ilçemizdeki Evkaf, Şerefiye, Kurtuluş, Örencik, Sakarya, Çaybaşı ilçemizdeki Köklük, Ünye ilçemizdeki Çamurlu, Güzelyalı, Aybastı ilçemizdeki Esenli, Perşembe ilçemizdeki Soğukpınar mahallelerinde anons yapılmak suretiyle vatandaşlarımız uyarılacak. Ayrıca hane ziyaretlerini önlemek için mahalle içi kontrol ve denetimleri artıracağız."

"Hafta sonları köylere giderek yoğunluk oluşturmayın"

Vali Sonel, vatandaşlara, hafta sonları köylere giderek yoğunluk oluşturmamaları çağrısında da bulunarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, ev gezmelerinde bulunmasınlar. İlimizde bazı kısıtlamaların kaldırılması, vaka sayılarının azalmasına bağlı. İlimizin normalleşme süreci kriterlerine dahil edilebilmesi için herkese büyük görev ve sorumluluk düşmektedir."

"Altını çizerek söylüyorum ki akşamları ev ziyareti yapmayalım"

Yüzde 80 oranındaki hane içi ve iş yeri temaslı vakaların önüne geçebilmek amacıyla kontrol ve denetim çalışmalarına ağırlık vereceklerini vurgulayan Sonel, "Halkımızın da bu süreçte bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Altını çizerek söylüyorum ki akşamları ev ziyareti yapmayalım. Ziyaretçi kabul etmeyelim. Devlet millet iş birliğiyle bu COVID-19 illetini yeneceğiz. Bu konuda çaba sarf eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun" dedi.