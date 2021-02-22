Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kopan elektrik telini kesmeye çalıştılar: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğinden kopan teli kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Tufanlı Mahallesi'nde Çetin Akalın ve Ersoy Gönfer, boş bir tarlada direkten kopan elektrik telini kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapıldı.
Yakınlarının akıma kapıldığını gören bir kişi, ağır yaralanan Akalın ve Gönfer'i sepetli motosikletiyle Kozan Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralılardan Ersoy Gönfer, müdahaleye rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan diğer yaralı Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Elektrik
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