Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu ve asayiş uygulamaları: 24 kişi yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 24 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.
Ekipler uygulama ve operasyonlarda 24 şüpheliyi gözaltına alırken, bir miktar metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 tabanca, tüfek, 25 tabanca mermisi, cep telefonu, 2 bilgisayar belleği ve yazıcı ele geçirdi.
Öte yandan polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 215 kişiye toplam 204 bin 250 lira idari ceza uyguladı.
Etiketler: Uyuşturucu Koronavirüs Tedbirleri
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