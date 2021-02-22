İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Ekipler uygulama ve operasyonlarda 24 şüpheliyi gözaltına alırken, bir miktar metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 tabanca, tüfek, 25 tabanca mermisi, cep telefonu, 2 bilgisayar belleği ve yazıcı ele geçirdi.

Öte yandan polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 215 kişiye toplam 204 bin 250 lira idari ceza uyguladı.