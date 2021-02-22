Eskişehir’de İlkay Tokkal ve ikinci evliliğini yaptığı Emel Tokkal çiftinden haber alınamaması üzerine polise başvuruldu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çiftin Odunpazarı ilçesindeki evlerine çilingir yardımıyla girdi ve Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk’u öldürülmüş halde buldu.

Cinayetin nedeni bilinmiyor

Başlatılan soruşturma kapsamında İlkay Tokkal’ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa’nın katil zanlısı olduğu tespit edildi. Boğa, evinde kanlı eşyaların ele geçirilmesi üzerine, dün 3 akrabası ile birlikte tutuklandı.

Katil zanlısının verdiği ifadede suçlamayı kabul etmediği ve “Ben yapmadım, bilmiyorum” dediği öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Terörist mezarlığındaki fotoğrafı ortaya çıktı

Boğa’nın 2012 yılında etkisiz hale getirilen “Aşikar” kod adlı Ali Kılıç ve 2013 yılında etkisiz hale getirilen “Akif Doğan” kod adlı Mehmet Şirin adlı teröristlerin mezarları başında çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarında elinde tüfek ve tabanca ile çekilmiş fotoğrafları olduğu da tespit edilen Boğa’nın terör örgütü PKK ile bağlantısı soruşturuluyor.