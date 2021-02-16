Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ikamet eden 42 yaşındaki İlkay ve 41 yaşındaki Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'tan haber alamayan yakınları durumu 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açarak girdiği evde aynı aileden 3 kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, bıçaklandığı belirlenen karı koca ve çocuğun cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

En son sipariş vermişler

Öte yandan ailenin apartmana yakın zamanda taşındığı öğrenildi. Çevre komşuları, dün öğle saatlerinde ailenin, verdiği siparişi kapıyı açarak aldığını söyledi.

Güvenlik kameraları incelenecek

Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı yapılacak incelemeler sonrasında belli olacak.

Polis ekiplerinin apartman girişinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini ise incelemeye aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.