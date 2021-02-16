İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlık makamları gibi devletin üst düzey kademelerindeki yetkililerle görüştüklerini söyleyerek dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

50 bin liraya kadar para talebi

Bu kapsamda, bekçilik, güvenlik koruculuğu, ambulans şoförlüğü gibi kadrolara yerleştirme vaadiyle görüştükleri kişilerden 20 ila 50 bin lira arasında para talep ederek haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında muhtar, güvenlik korucusu gibi görevlilerinde bulunduğu 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

1 milyon 100 bin lira hesaplarına aktardılar

Kurdukları cami derneği üzerinden 1 milyon 100 bin lirayı usulsüz olarak kendi hesaplarına aktararak zimmet suçunu işledikleri, iş kadrolarına alınma vaadi ile yaklaşık 200 kişiden 4 milyon lira toplayan 6 kişi tutuklandı.