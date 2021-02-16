Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da "sahte gelin” operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ağrı'da "sahte gelin" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla "sahte gelin" operasyonu düzenledi.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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