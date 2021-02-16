Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ayhan K. yönetimindeki otomobil ile Tanju O. idaresindeki hafif ticari araç, D-605 kara yolu Gebeli mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Meliha K. ve Kerim O. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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