Ayhan K. yönetimindeki otomobil ile Tanju O. idaresindeki hafif ticari araç, D-605 kara yolu Gebeli mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Meliha K. ve Kerim O. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.